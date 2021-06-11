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Эксперт по недвижимости Коркка сообщила, что воров привлекают висящие на ручках дверей флаеры

, 09:08 Источник: Прайм

Эксперт по недвижимости Коркка сообщила, что воров привлекают висящие на ручках дверей флаеры
замок, ключи, pixabay.com

Эксперт по недвижимости Надежда Коркка в беседе с журналистами заявила, что сейчас воры обращают внимание не на переполненность почтовых ящиков, а на рекламные флаеры, которые долго висят на ручке двери.

Специаист заметила, что в домах, где не предусмотрены помещения для консьержа "домушники" ставят метки на почтовом ящике в виде стикеров и надписей. В частности, цветная наклейка может обозначать квартиру, в которую легко попасть, а крестик свидетельствует о том, что жители уехали, поэтому "путь открыт" для злоумышленников.

Надежда Коркка добавила, что в современном мире грабители выслеживают своих будущих жертв в соцсетях, устанавливая, куда уехали хозяева квартиры.

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