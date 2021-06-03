Оперная певица Мария Максакова заявила об угрозе собственной безопасности

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3 июня 2021, 17:51 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Известная оперная певица Мария Максакова утверждает, что ее бывший гражданский муж, вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) может угрожать ее безопасности при разделе совместного имущества. Соответствующее заявление она отправила на имя министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева. Максакова просит проверить Тюрина на признаки статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в криминальной иерархии).



Спор между бывшими сожителями касается квартиры площадью 274 кв. м в доме 2/1 на Пресненской набережной. Известно, что квартиру певице подарил ее отец, но несколько лет назад жилье у Максаковой было похищено, как предполагается, одной из ОПГ. Права на квартиру ей удалось восстановить. Помогал певице в этом сам Тюрин, но при условии, что она оформит дарственную на их общих детей.



Позже Максакова решила, что таким образом ее бывший гражданский муж хочет присвоить жилье, и сделку остановила. Тюрин подал в Пресненский суд иск о понуждении Марии Максаковой осуществить дарение. Суд наложил на квартиру обеспечительные меры, что в подобных ситуациях встречается весьма редко.



Некоторые детали этой тяжбы вызывают интерес. Так, по словам некоторых очевидцев, перед одним из заседаний суда Тюрин смог на личной машине свободно заехать во внутренний двор, а на обратном пути от журналистов его прикрывали приставы.



«Моя доверительница в отчаянии от опасений за свою жизнь. Тем не менее с профессиональной точки зрения я искренне надеюсь на то, что и Мария, и Владимир все-таки примирятся и достигнут мирового соглашения», - отмечает адвокат певицы Вадим Багатурия.





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