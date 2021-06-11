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Синоптик Вильфанд заявил, что в Москве наблюдается обычная летняя погода

, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Синоптик Вильфанд заявил, что в Москве наблюдается обычная летняя погода
дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в пятницу, 11 июня, что сейчас в Москве наблюдается обычная летняя погода с температурами близкими к "старым" климатическим нормам.

В течение недели в столичном регионе стоит облачная погода, местами идут дожди, температура воздуха ни разу не поднималась выше плюс 22 градусов.

Роман Вильфанд уточнил, что не следует "обижаться" на погоду, поскольку сейчас "лето как лето". По словам метеоролога, температура в Москве даже выше нормы. Дожди в городе и области точечные, назвать их рекордными нельзя, поскольку они являются характерными для летнего периода, уточнил специалист.

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