Сотрудники МЧС предупредили москвичей о граде в понедельник

Сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в понедельник. Непогода ожидается в городе уже в ближайшие часы.
Предполагается, что в течение 1-2 часов с сохранением до конца суток 7 июня местами по Москве ожидаются грозы, дожди, град, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.
Спасатели призывают автомобилистов значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, а также не парковать машины под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.
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