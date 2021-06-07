Сотрудники МЧС предупредили москвичей о граде в понедельник

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7 июня 2021, 12:10 Источник: ГУМЧС России по г. Москве

град, instagram.com/avtor177//Global Look Press

Сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в понедельник. Непогода ожидается в городе уже в ближайшие часы.

Предполагается, что в течение 1-2 часов с сохранением до конца суток 7 июня местами по Москве ожидаются грозы, дожди, град, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели призывают автомобилистов значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, а также не парковать машины под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.

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