Синоптик Синенков заявил, что в понедельник в Москве ожидаются дожди и грозы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в рамках разговора с журналистами сообщил, что в понедельник, 7 июня, в Москве ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы.
Александр Синенков отметил, что сегодня в столице будет облачная с прояснениями погода, в течение дня будут идти дожди. Воздух в Москве прогреется до плюс 22-24 градусов, а в Московской области – до плюс 20-25 градусов, подчеркнул метеоролог.
Ветер в городе сегодня будет восточным и северо-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду. При грозе он станет порывистым.
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