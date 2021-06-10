Зюзинский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело против Юрия Дудя

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10 июня 2021, 17:24 Источник: РИА Новости

суд, фото: pixabay.com

Зюзинский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело против российского журналиста и блогера Юрия Дудя о пропаганде запрещенных веществ в Интернете. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил пресс-секретарь ведомства.

Представительница суда отметила, что дату рассмотрения дела пока не назначили. Дудю может грозить штраф до полутора миллионов рублей.

В полицию с просьбой проверить программы Юрия Дудя на пропаганду запрещённых веществ обратилась Лига безопасного интернета. Их заинтересовало интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Напомним, что накануне Моргенштерн проходил в суде по аналогичному делу. Исполнитель получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

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