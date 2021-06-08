В России выявили наибольшее число зараженных коронавирусом с 14 марта

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8 июня 2021, 13:53

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 145 843 человека. Об этом стало известно во вторник, 8 июня.

«За последние сутки в России выявлено 9 977 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 883 человека», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что 7 июня зафиксировано 9 429 заболевших. Темп прироста ускорился с 0,18 до 0,19 процента.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве — 3817, Санкт-Петербурге — 846, Подмосковье — 776, Нижегородской области — 163, Ростовской области — 155.

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