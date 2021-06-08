Некоторые медики считают, что привитым от COVID-19 туристам может быть опасно летать на самолетах

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8 июня 2021, 10:53 Источник: fedpress.ru

Фото: pixabay.com

В Европе могут ввести ограничения на авиаперелеты для граждан, привитых от COVID-19. Медики считают, что вакцины плохо влияют на свертываемость крови, и у привитых туристов в полете повышается опасность возникновения тромбозов.



Своим мнением на этот счет поделился врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев.



«Любое долгое пребывание в неподвижном состоянии чревато образованием тромбов. В результате долгого нахождения в неподвижном состоянии у человека пережимаются вены, кровоток замедляется, а сниженная скорость кровообращения нарушает снабжение тканей питательными веществами и кислородом», – отметил российский эксперт.



Медики не считают необходимым выделять привитых туристов в отдельную группу, но при этом рекомендуют им во время полета одевать свободную одежду, пить больше воды и чаще менять позицию в кресле.





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