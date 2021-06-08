Телеведущий Дмитрий Борисов заболел COVID-19

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8 июня 2021, 13:37 Источник: RT

Дмитрий Борисов, Фото: Instagram

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов заразился новой коронавирусной инфекцией. По его словам, у него все хорошо, симптомов практически нет.

«Сразу к делу: не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Коронация наследника престола состоялась … Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте … Больница - правда: заехал ради КТ. Лёгкие чистые, всё в порядке, небольшой след еле заметен», - цитирует слова телеведущего RT.

Борисов поблагодарил за добрые пожелания и заботу искренне переживавших за него людей.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на продолжительные головные боли и постоянную слабость и усталость после коронавируса.

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