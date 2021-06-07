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Лера Кудрявцева пожаловалась на головные боли и усталось после перенесённого коронавируса

, 19:19

Лера Кудрявцева пожаловалась на головные боли и усталось после перенесённого коронавируса
Лера Кудрявцева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Лера Кудрявцева пожаловалась на продолжительные головные боли и постоянную слабость и усталость. Телеведущая считает, что так на неё повлиял перенесённый коронавирус. Кудрявцева решила пройти обследование и подлечиться в клинике.

Женщина легла в подмосковной медицинское учреждение. Восстановительные процедуры начали проводить не сразу, поскольку Лера пожаловалась на ухудшение состояния. У нее шесть дней не проходит головная боль, резкий упадок сил.
По признанию теледивы, хочется пойти в лес, погулять, подышать свежим воздухом, но нет никаких сил.
Ей поставили укол, после чего она уснула на час.

"Это адище какое-то... Гоню это все на лонг-ковид, когда ты переболел, а через два-три месяца он тебя догоняет", - рассказала Кудрявцева.

Напомним, Лера Кудрявцева недавно отметила 50-летние. Перед юбилеем она несколько раз попадала в больницу.

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