Лера Кудрявцева пожаловалась на головные боли и усталось после перенесённого коронавируса

Лера Кудрявцева пожаловалась на продолжительные головные боли и постоянную слабость и усталость. Телеведущая считает, что так на неё повлиял перенесённый коронавирус. Кудрявцева решила пройти обследование и подлечиться в клинике.
Женщина легла в подмосковной медицинское учреждение. Восстановительные процедуры начали проводить не сразу, поскольку Лера пожаловалась на ухудшение состояния. У нее шесть дней не проходит головная боль, резкий упадок сил.
По признанию теледивы, хочется пойти в лес, погулять, подышать свежим воздухом, но нет никаких сил.
Ей поставили укол, после чего она уснула на час.
"Это адище какое-то... Гоню это все на лонг-ковид, когда ты переболел, а через два-три месяца он тебя догоняет", - рассказала Кудрявцева.
Напомним, Лера Кудрявцева недавно отметила 50-летние. Перед юбилеем она несколько раз попадала в больницу.
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