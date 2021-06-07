Упавшее дерево повредило шесть припаркованных автомобилей на улице Рочдельская

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7 июня 2021, 18:33 Источник: АГН Москва

фото: pixabay.com

В Москве в понедельник упавшее дерево повредило шесть припаркованных автомобилей. Люди не пострадали. Представитель экстренных служб столицы уточнил, что дерево упало между домами номер 11 и 13 на улице Рочдельская. В результате две из шести машин повреждены серьёзно.

В МЧС предупреждали жителей и гостей Москвы о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Спасатели призывали автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, а также не парковать машины под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.

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