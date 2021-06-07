Упавшее дерево повредило шесть припаркованных автомобилей на улице Рочдельская

В Москве в понедельник упавшее дерево повредило шесть припаркованных автомобилей. Люди не пострадали. Представитель экстренных служб столицы уточнил, что дерево упало между домами номер 11 и 13 на улице Рочдельская. В результате две из шести машин повреждены серьёзно.
Спасатели призывали автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, а также не парковать машины под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.
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