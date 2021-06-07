Президент РСТ Андрей Игнатьев раскрыл ориентировочную стоимость для иностранцев вакцинного тура в Россию

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7 июня 2021, 16:20 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Стоимость тура для иностранных граждан для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может составлять 1,5-2,5 тысячи долларов без учета авиаперелета. Эту стоимость вакционного тура для иностранцев назвал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Приехавший для полученя вакцины турист будет находиться в России 21 день.

Игнатьев рассказал, что турпродукт для вакцинации иностранцев в России готов, но необходимо решить вопросы визовой поддержки и легального въезда для иностранцев, желающих получить российскую вакцину.

Он отметил, что поскольку в Европе уже вакцинирован большой процент населения, то, вероятно, вакцинные туры могли бы быть интересны жителям стран Азии, включая Индию, Ближнего Востока, например, Ирану, а также станам Африки и Латинской Америки. По словам Игнатьева, в РСТ поступали такие запросы.

В России прививочная кампания по коронавирусу оказалась успешной. В итоге у российских военнослужащих сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.

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