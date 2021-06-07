В результате прививочной кампании в ВС РФ выработался коллективный иммунитет к COVID-19

В России прививочная кампания по коронавирусу оказалась успешной. В итоге у военнослужащих РФ сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. Этой информацией в рамках ПМЭФ-2021 поделился Евгений Крюков, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции в рядах российской армии практически закончили делать. Он назвал это “достижением военной медицины”.
По словам Крюкова, с целью лечения COVID-19 в российском оборонном ведомстве первый раз за все время задействовали глюкокортикоиды. Он отметил, что в министерстве впервые начали применять плазму тех пациентов, которые уже побороли коронавирус.
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