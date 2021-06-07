Собчак отреагировала на поданный против нее иск за вопрос на ПМЭФ

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7 июня 2021, 15:57

Ксения Собчак, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала поданный на нее иск со стороны юриста Эльвиры Троицкой за интервью в рамках Петербургского международного экономического форума. Девушка считает, что ее выставили «охотницей за ВИПами».

«Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно всё. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», - написала телеведущая в своем Телеграм-канале.

Собчак удивлена, что Троицкую задело слово «форумчаночка». По ее словам, это логичное название для девушек, которые пришли на форум.

«Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?» - добавила телеведущая.

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