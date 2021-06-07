Юрист Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак за «провокационный вопрос» на ПМЭФ

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7 июня 2021, 15:45 Источник: 78.ru

Ксения Собчак, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Юрист Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак за интервью в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее словам, телеведущая в опубликованном в Телеграм-канале видео выставила ее «охотницей за ВИПами».

Троицкая требует удаления видео, запрета на использование записей с ее участием и компенсации морального вреда в размере 50 млн рублей.

Собчак разместила в своём Телеграм-канале видео с участием Эльнары Троицкой с хэштегом «форумчаночка», где она спросила у нее: «На какую панель вы пришли?». При этом девушка ответила, что «не нужно всех оценивать только по внешности», поскольку она является руководителем юридической компании и выступает в качестве эксперта на телеканале «78». Тогда телеведущая уточнила, что «здесь все ходят по панелям и обсуждают темы».

Кроме того, Собчак вклеила небольшой фрагмент с Троицкой в отдельный сюжет на YouTube-канале про «специфических охотниц за ВИПами, который активизируются раз в год».

В исковом заявлении говорится, что видеофрагменты создают общее впечатление от Троицкой, как «женщины легкого поведения», что «недопустимо в рамках экономического форума» и ее профессиональной деятельности.

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