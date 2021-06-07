В России выявили 9 429 новых случаев заражения COVID-19

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7 июня 2021, 11:39

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9 429 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили утром в понедельник, 7 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 1 294 (13,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии на территории России выявили 5 135 866 случаев заражения.

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