Глава Минпросвещения анонсировал создание «белого» интернета в России

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3 июня 2021, 19:27 Источник: Свободная пресса

Сергей Кравцов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России ведётся работа над созданием так называемого «белого» интернета для детей. По его словам, несовершеннолетних не будут лишать социальных сетей, но внесут некоторые изменение в содержание контента.

«Создается так называемый „белый“ интернет для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», - пояснил он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Кравцов отметил, что Минпросвещения не идет по пути запрета, а подстраивается под те возможности, которые дает цифровая образовательная среда.

Ранее сообщалось, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступил в спор с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

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