Главный редактор «Эха Москвы» перебил Захарову, чтобы обсудить СМИ-иноагентов

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3 июня 2021, 17:56 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступил в спор с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Здесь есть наши коллеги, которые работают под прикрытием. Они боятся, видимо, что их раскроют. Потом мы о них узнаем, что они, оказывается, совсем другие люди», - высказал он.

Тогда Захарова попросила поднять руки тех, кто «работает под прикрытием». Однако Венедиктов заявил, что «запрещает» это делать. На что дипломат ответила, что таких людей среди присутствующих просто нет.

По ее словам, Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация по отношению к СМИ-иноагентам. Захарова напомнила, что соответствующий закон появился как ответная мера на действия США.

«Я прежде всего, как нормальный гражданин критикую свое правительство, а не правительство США, Люксембурга, Замбии, Кении или Катара», - продолжил Венедиктов.

Дипломат отметила, что, обсуждая международные отношения, «вычленять какой-либо один фактор» и не видеть взаимосвязи - это неграмотно. Нужно учитывать полную картину, уточнила она. Тогда Венедиктов несколько раз перебил Захарову: «Закон о СМИ-иноагентах - внутреннее российское дело, а не международные отношения».

«Алексей Алексеевич, вы не на "Эхе Москвы" сейчас, вы на завтраке», - обратилась она к собеседнику.

«Завтракайте, Мария Владимировна, а я буду говорить», - ответил главред.

В заключение Захарова подчеркнула, что в российском законе «тезисы просты до невозможности, они все заложены в самом законе».

Ранее Захарова рассказала, как журналист BBC отказался от участия в завтраке ПМЭФ.

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