Суд продлил арест Фургалу

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг. Об этом сообщила в четверг, 3 июня, пресс-секретарь Ирина Софинская.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения до 7 июля», - пояснила она.
Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает.
Член ОНК Марина Литвинович рассказала, что состояние экс-губернатора, перенесшего коронавирус, ухудшается. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово».
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