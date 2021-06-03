Суд продлил арест Фургалу

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3 июня 2021, 16:50 Источник: РИА Новости

Сергей Фургал, Фото: Instagram

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг. Об этом сообщила в четверг, 3 июня, пресс-секретарь Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения до 7 июля», - пояснила она.

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

Вину Фургал не признает.

Член ОНК Марина Литвинович рассказала, что состояние экс-губернатора, перенесшего коронавирус, ухудшается. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово».

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