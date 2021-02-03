Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции

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3 февраля 2021, 13:32 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Находящемуся под арестом с 9 июля 2020 года Фургалу вменили ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

По мнению следователей, Фургал причастен к организации преступной группы, в 2004-2005 годах совершившей покушение на убийство Александра Смольского и убийство Евгения Зори и Олега Булатова. Следствие настаивает на том, что убийства совершались с целью продвижения коммерческих интересов Фугала.

Фургал категорически отвергает все обвинения, предъявленные Следственным комитетом РФ.

Напомним, что в Хабаровском крае на протяжении полугода проходят протестные акции в поддержку Фургала. Назначенный на пост врио главы региона однопартиец Фургала Михаил Дегтярев не смог наладить диалог с жителями.

Пока же независимым расследованием дела отца занимается сын Фургала – Антон Фургал. Он выдвигал версию о том, что Сергей Фургал на посту губернатора мог препятствовать проведению госзакупок, схемы которых считал коррупционными и которые были связаны с бизнесом семьи Евгения Зори, рассказал «Молодой Дальневосточник РФ».