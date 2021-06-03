В России могут ввести новые штрафы за превышение средней скорости

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3 июня 2021, 16:34 Источник: РИА Новости

дорога, фото: pixels.com

МВД совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывают законопроект, который предусматривает введение штрафов за превышение средней скорости на протяженных участках дорог.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что документ позволит законодательно закрепить административную ответственность за такое нарушение, зафиксированное автоматическими комплексами контроля - фото- и видеокамерами.

Отмечается, что сейчас в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за превышение скорости по участкам дорог, за которыми следят камеры. За слишком быструю езду штрафуют только тех водителей, которые превысили скорость «в моменте», если автомобилист сначала превысил допустимую скорость, например, на 30 км/ч, а затем - на 70, то ему придет один штраф за превышение на 40-60 км – 1 500 рублей. В таком случае указывается не конкретное место нарушения, а общий подконтрольный двум камерам участок.

При этом разрабатываемый проект предлагает замерять скорость автомобиля на въезде и на выезде из участка, а также вычислять среднюю скорость с учетом его протяженности.

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