Автоэксперты предупредили российских водителей о новой ловушке при парковке

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31 мая 2021, 08:59 Источник: autonews.ru

парковка, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами, особенно на непонятные протоколы жалуются московские водители. Соответствующий материал опубликовал портал Autonews.

В источнике говорится, что парковка автомобиля в местах, которые отмечены знаком «Остановка запрещена», но с небольшой белой табличкой, обозначающей такси, может обернуться для водителя штрафом в размере трех тысяч рублей и эвакуацией. Отмечается, что данные указатели обычно размещают не в самых очевидных местах, а их действие заканчивается дополнительным знаком платной парковки.

Однако юрист Михаил Никитин пояснил, что если знак размещён в скрытом от глаз месте, то наказание можно обжаловать в суде.

«Такие неочевидные знаки действительно устанавливают в зонах парковки. Мотивируют это, наверное, тем, что они более заметны и привычны для автомобилистов, чем синий знак «Парковка для такси». Такие штрафы достаточно легко обжаловать … Это незаконно, и суды сейчас много таких постановлений от МАДИ и АМПП отменяют», - уточнил он.

При этом юрист рекомендует отправлять жалобу на штрафы по фотографиям со смартфонов в суд через структуры московского транспорта. В таком случае последние обязаны будут занести всю информацию о заявлении в свои регистры, а водитель сможет избежать досрочной передачи данных о штрафе службам судебных приставов и внезапного взыскания денег с банковского счета, добавил эксперт.

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