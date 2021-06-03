Глава Роспотребнадзора Попова оценила темпы вакцинации от COVID-19 в стране

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3 июня 2021, 14:01 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг заявила, что темпы вакцинации от коронавируса нового типа в России в настоящий момент растут. По словам руководителя ведомства, это даст свой результат.

Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума заметила, что пока необходимо продолжать соблюдение всех правил профилактики COVID-19, в частности, носить маски, держать социальную дистанцию, регулярно мыть руки и лицо, а также дезинфицировать гаджеты.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заметила, что при плохом самочувствии не следует отправляться на работу и ставить под удар здоровье других людей.

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