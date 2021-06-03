Мясников назвал «виновных» в низких темпах вакцинации от COVID-19 в России

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3 июня 2021, 10:48 Источник: YouTube

шприц, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках разговора с журналистами рассказал о факторах, которые оказывают влияние на темпы вакцинации от коронавируса нового типа на территории России.

Александр Мясников заявил, что большинство людей в силу "неграмотности" не имеют представления о механизме работы вакцины и боятся развития различных заболеваний. Винить в низких темпах вакцинации, по мнению эксперта, следует "вражескую агитацию антипрививочников и пятую колонну врачей". Мясников сравнил медработников с военными, подчеркнув, что у них "белый халат как мундир".

Врач считает, что отговаривающие от прививок медики должны нести ответственность за свои действия.

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