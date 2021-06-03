Аргументы Недели Общество 13+

Мясников назвал «виновных» в низких темпах вакцинации от COVID-19 в России

, 10:48 Источник: YouTube

Мясников назвал «виновных» в низких темпах вакцинации от COVID-19 в России
шприц, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках разговора с журналистами рассказал о факторах, которые оказывают влияние на темпы вакцинации от коронавируса нового типа на территории России. 

Александр Мясников заявил, что большинство людей в силу "неграмотности" не имеют представления о механизме работы вакцины и боятся развития различных заболеваний. Винить в низких темпах вакцинации, по мнению эксперта, следует "вражескую агитацию антипрививочников и пятую колонну врачей". Мясников сравнил медработников с военными, подчеркнув, что у них "белый халат как мундир".

Врач считает, что отговаривающие от прививок медики должны нести ответственность за свои действия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Глава Минфина Силуанов заявил о планах по сокращению вложений средств ФНБ в доллары

Глава Минфина Силуанов заявил о планах по сокращению вложений средств ФНБ в доллары

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ведомство приняло решение по сокращению вложений средств Фонда национального благосостояния РФ в доллары.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью