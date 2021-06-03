Глава Роспотребнадзора Попова оценила вероятность возникновения пандемий, подобных COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 3 июня, выразила мнение, что вспышки заболеваний, подобные нынешней пандемии COVID-19, в мире еще будут происходить, причем чаще, чем это было раньше.
Анна Попова в рамках Петербургского экономического форума заявила, что в последнее время изменились степени миграции, развития науки и синтетической биологии, вследствие чего вспышки заболеваний на планете будут возникать в будущем и чаще, чем это происходило раньше.
По словам главы Роспотребнадзора, оптимизма в данный прогноз добавляет тот факт, что теперь известны методы борьбы с пандемией.
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