Глава Роспотребнадзора Попова оценила вероятность возникновения пандемий, подобных COVID-19

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3 июня 2021, 13:12 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 3 июня, выразила мнение, что вспышки заболеваний, подобные нынешней пандемии COVID-19, в мире еще будут происходить, причем чаще, чем это было раньше.

Анна Попова в рамках Петербургского экономического форума заявила, что в последнее время изменились степени миграции, развития науки и синтетической биологии, вследствие чего вспышки заболеваний на планете будут возникать в будущем и чаще, чем это происходило раньше.

По словам главы Роспотребнадзора, оптимизма в данный прогноз добавляет тот факт, что теперь известны методы борьбы с пандемией.

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