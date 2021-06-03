Иммунолог Жемчугов заявил, что пандемия COVID-19 в России находится на стадии завершения

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса нового типа летом или осенью.
По мнению Владислава Жемчугова, пандемия коронавируса находится на стадии завершения, вследствие чего рисков какой-либо волны или всплеска заболевания летом или осенью, вероятнее всего, нет. Врач считает, что могут возникнуть небольшие колебания из-за перемещения людей во время сезона отпусков.
Негативная тенденция, по словам Жемчугова, угрожает лишь тем регионам, где осталось большое количество людей без антител.
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