Мурашко допустил снятие некоторых «коронавирусных» ограничений

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений, однако это произойдет лишь в том случае, если против COVID-19 привьются 60% населения страны.
Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заметил, что если в России будет создан хороший коллективный иммунитет, то можно будет сделать послабления "по разным направлениям". Глава Минздрава, однако, не уточнил, об отмене каких именно ограничений идет речь.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в стране – сентябрь текущего года.
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