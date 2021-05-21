В Санкт-Петербурге продлены ограничения по коронавирусу
21 мая 2021, 22:41
В Санкт-Петербурге до 12 июля продлили действие ограничений, введенных из-за коронавируса. Речь идет, в частности, об ограничении массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Отмечается, что Петербургский международный экономический форум, который должен состоятся 2-5 июня, пройдет только при условиях соблюдения "регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия". То же касается оказания гостиничных услуг, работы предприятий общественного питания и оказания медицинской помощи, а также транспортного обслуживания участников ПМЭФ-2021.
С 31 мая будут сняты ограничения на доступ организованных групп детей до 16 лет в цирки и театры.
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