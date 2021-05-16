В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

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16 мая 2021, 22:10

коронавирус, фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге зарегистрировали рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

На 28,86% увеличилось число заболеваний по сравнению с 9 мая. На 26,35% стала больше суточная госпитализация, а также на 6,38% выросло число активно больных коронавирусом.

Как ранее стало известно, в Москве выявили более 20 тысяч зараженных COVID-19 за неделю впервые с января.

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