В Москве выявили более 20 тысяч зараженных COVID-19 за неделю впервые с января

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2021, 14:26 Источник: ТАСС

врач скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Москве впервые с середины января выявили более 20 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа за неделю. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что при этом число подтвержденных за семь дней случаев заражения коронавирусной инфекцией в России вторую неделю подряд сохраняется на уровне ниже 60 тысяч.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 8 554. В оперштабе в воскресенье уточнили, что за минувшие 24 часа в РФ скончался 391 пациент с подтвержденным COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости