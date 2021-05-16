В Москве выявили более 20 тысяч зараженных COVID-19 за неделю впервые с января

В Москве впервые с середины января выявили более 20 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа за неделю. Об этом сообщили журналисты, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что при этом число подтвержденных за семь дней случаев заражения коронавирусной инфекцией в России вторую неделю подряд сохраняется на уровне ниже 60 тысяч.
Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 8 554. В оперштабе в воскресенье уточнили, что за минувшие 24 часа в РФ скончался 391 пациент с подтвержденным COVID-19.
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