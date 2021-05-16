В России за сутки скончался 391 пациент с COVID-19

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16 мая 2021, 12:01

машины скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за прошедшие сутки скончался 391 пациент с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 56 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 36 – в Санкт-Петербурге, 25 – в Воронежской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 115 871 человек.

Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в РФ за сутки увеличилось на 8 554.

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