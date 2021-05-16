В России за сутки выявили 8 554 случая заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2021, 11:28

анализ крови, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за прошедшие сутки увеличилось на 8 554. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 1 351 (15,8%) заболевших нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 4 940 245 случаев заражения COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости