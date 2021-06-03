Сенатор Рязанский оценил возможность лишения коллекторов пенсий
3 июня 2021, 13:04
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил в рамках беседы с журналистами идею лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
Валерий Рязанский заявил, что если у человека есть трудовой стаж и он делал взносы в пенсионную систему, никто не может лишить его пенсии.
Сенатор в разговоре с RT выразил мнение, что "наказать" коллекторов за ту деятельность, которую они ведут по отношению к гражданам России, можно "массой других способов". Рязанский добавил, что лишение пенсии – это труднореализуемая задача, вследствие чего "проще запретить" коллекторскую деятельность.
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