В России выявили 8 933 новых случая заражения COVID-19

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3 июня 2021, 11:27

анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 8 933. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, случаи заболевания коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 1 339 (15,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в РФ зарегистрировали 5 099 182 случая заболевания.

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