Синоптик Позднякова сообщила о комфортной погоде в Москве в ближайшие дни

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3 июня 2021, 10:09

лето в Москве, Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках разговора с журналистами в четверг, 3 июня, рассказала о комфортной погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

По словам Татьяны Поздняковой, в пятницу ожидается погода без осадков, стобики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, однако сохранится северо-восточный ветер.

В субботу и в воскресенье в Москве будет переменная облачность без осадков. Как сообщает RT, ночи к воскресенью станут еще более теплыми – воздух прогреется до плюс 15 градусов. Дневная температура в столице составит примерно плюс 25 градусов.

Позднякова заметила, что в выходные погода будет вполне благоприятной для купания в прогретых водоемах и принятия солнечных ванн.

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