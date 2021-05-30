Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву вернется тепло

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30 мая 2021, 14:16 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется тепло. По словам синоптика, начало следующей недели в столице России будет довольно прохладным.

Евгений Тишковец сообщил, что температурный фон в Москве вернется в климатическое русло только к 3 июня - в дневное время столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Осадки в ближайшие дни не ожидаются, солнце будет все чаще выглядывать из-за облаков.

Ранее сегодня стало известно, что воскресенье в столице будет "по-сентябрьски" прохладным.

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