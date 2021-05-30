В Москве в воскресенье будет «сентябрьская» погода

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2021, 10:09 Источник: РИА "Новости"

Москва, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 30 мая, москвичей и гостей города ожидает по-сентябрьски холодная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов.

Погода в Москве в последний выходной день недели будет обусловлена влиянием скандинавского антициклона, благодаря которому вероятность осадков сократится до минимума, однако северо-восточный ветер приведет к температуре на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Атмосферное давление в воскресенье будет расти и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости