В Москве в воскресенье будет «сентябрьская» погода

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 30 мая, москвичей и гостей города ожидает по-сентябрьски холодная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов.
Погода в Москве в последний выходной день недели будет обусловлена влиянием скандинавского антициклона, благодаря которому вероятность осадков сократится до минимума, однако северо-восточный ветер приведет к температуре на 5-6 градусов ниже климатической нормы.
Атмосферное давление в воскресенье будет расти и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
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