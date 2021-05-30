Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни мая в Санкт-Петербурге начался сезон белых ночей. Это явление традиционно привлекает в Северную столицу туристов.
Роман Вильфанд заметил, что сейчас около полуночи в Петербурге "еще серовато" и можно различить объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем белые ночи будут светлее.
В ближайшие дни небо в Северной столице будет малооблачно, вследствие чего вышеуказанным явлением жителям города и его гостям удастся насладиться в полной мере, подчеркнул в разговоре с журналистами научный руководитель Гидрометцентра.
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