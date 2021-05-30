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30 мая 2021, 07:18 Источник: РИА "Новости"

белые ночи в Петербурге, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни мая в Санкт-Петербурге начался сезон белых ночей. Это явление традиционно привлекает в Северную столицу туристов.

Роман Вильфанд заметил, что сейчас около полуночи в Петербурге "еще серовато" и можно различить объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем белые ночи будут светлее.

В ближайшие дни небо в Северной столице будет малооблачно, вследствие чего вышеуказанным явлением жителям города и его гостям удастся насладиться в полной мере, подчеркнул в разговоре с журналистами научный руководитель Гидрометцентра.

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