Дело бывшего мэра Владивостока едва не подорвало репутацию всего Приморья.

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2 июня 2021, 22:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Олег Гуменюк

Место главы Владивостока Олега Гуменюка уже давно обзавелось своими легендами. Его нередко именуют проклятым. Пришедшему недавно к власти и.о. главы города Константину Шестакову посоветовали пригласить батюшку окропить весь кабинет святой водой, на случай, если там ещё господствуют «частицы зла». Шестаков на это отшутился, сообщив, что лишнюю мебель уже вывез, а мрачные пейзажи снял со стен. Однако шутки шутками, а дела во Владивостоке действительно неважные. Ещё с ельцинских времён там наблюдаются серьёзные проблемы с мэрами, а точнее – с их законопослушностью.

Например, прежний мэр Владивостока Олег Гуменюк, как предполагается, имел связи с похоронной мафией и возможно виновен в крупном воровстве. Не прошло и двух недель после его отставки, как он оказался под вниманием силовиков. По нескольким его адресам прошли обыски. Полиция приходила с визитом не только домой к бывшему градоначальнику, но и по другим адресам, связанным с ним. Экс-мэру удалось создать весьма надёжную экономическую платформу для себя и своей семьи. Брат Олега Гуменюка владеет крупным автосервисом. У самого бывшего мэра имеется два больших земельных участка, где функционирует гараж спортивно-технического клуба. Олег давно занимается авто и мотоспортом. Более того, его собственный сын Артур Гуменюк является гендиректором ООО «Примлеспром», ещё одной значимой организации. Экс-градоначальнику уже предъявили обвинения в махинациях на кладбищах Владивостока.

Похоронные бюро и их «наживание на горе» – извечная проблема России. Нередко выявляются целые мафиозные кланы, стоящие во главе этих организаций. Каждый обыватель в нашей стране прекрасно понимает, что такое кладбищенские агентства, и как они относятся к людской боли. Во Владивостоке существует МБУ «Некрополь», одно из прибыльных муниципальных объединений. Задолго до Гуменюка гендиректор этой организации Игорь Бабынин был осуждён за мошенничество. К тому же он управлял незаконно ещё несколькими коммерческими компаниями, которым без согласия властей Владивостока предоставлял контракты на захоронение невостребованных тел. Причём, все эти захоронения оплачивались родственниками умерших, а тела же просто-напросто приписывались к «невостребованным». В итоге получилось, что закопали более 700 000 рублей из казны города . Бабынин до сих пор находится под следствием. Его судят ещё и за взятки на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако после ухода Бабынина ситуация не изменилась. Бригады «Некрополя» работали с большим напором, и даже заявлялись в те дома, где ещё человек не умер. Похоронные агенты завоевали плохую репутацию среди людей. Их посчитали за лютых взяточников и воров, наживающихся на горе других. Власти даже возбуждали несколько уголовных дел по этому поводу. В конце февраля очередное уголовное дело было возбуждено против заведующего кладбищами МБУ «Некрополь» Евгения Шленчака. Его, в свою очередь, именовали ставленником бывшего мэра. Владивостокцы не раз сталкивались с ужасающим отношением со стороны кладбищенских работников и администрации к простым людям. Иногда им даже запрещали устанавливать памятники, заказываемые не в «Некрополе». Следствием было установлено, что Шленчак с марта 2020 по январь 2021 года получил от двух граждан более 4 миллионов рублей за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища «Морское». Ныне Шленчак и его заведующий находятся под стражей.

Также вызывает вопросы история с умершим и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города Александра Скорлякова. 20 февраля 2021 года его нашли мёртвым в собственном кабинете. Тогда выдвинули предположение, что это было самоубийство, хотя все факты подобное отрицали. Скорляков был примерным семьянином, а заодно и бывшим военным, и никогда не выглядел неврастеником, способным к суициду. Как выяснилось, его работами руководили лично первый вице-мэр города Наталья Соколова и сам Олег Гуменюк. На протяжении всего 2020 года Александр Скорляков курировал работу административных комиссий по соблюдению карантинных мер. Он также участвовал в рейдах по соблюдению масочного режима и проверял все важные точки города. Один из последних рейдов прошёл за две недели до его смерти. По результатам проверки, было составлено сразу 25 протоколов об административных правонарушениях. Известно также, что во время ноябрьского ледяного дождя 2020 года управление тайно закупило больше необходимого, в том числе товары, вообще не связанные со стихией. Это привело к началу проверок со стороны прокуратуры. Закупки проходили без аукциона и как раз через то самое управление. История таинственной смерти Скорлякова так и не была разгадана до сих пор.

Источники сообщают и о покупке концертного оборудования, стоимостью в 135.5 миллионов рублей. Закупка проходила через горучреждение «Дирекция общественных пространств Владивостока». При этом, организация была создана для строительства парков и скверов, и ни с каким подобным оборудованием связей не имела. Бывший директор краевого департамента культуры Сергей Матлин отмечает, что несмотря на то, что в городе уже есть сценическое оборудование, администрация два раза пыталась купить новое. «Стоимость сценического комплекса в случае его аренды у коммерческого подрядчика составляет не более 400 000 рублей», - пишет Матлин, «Так откуда же тогда взялись сотни миллионов?». При том, все прекрасно понимали, что купить всё оборудование решили не в руководстве дирекции, а в более высших инстанциях. Остаётся лишь вариант, что эту операцию провернули крупнейшие городские чиновники, обладающие достаточным могуществом.

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