Пыльная буря накрыла Астрахань

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2 июня 2021, 19:15 Источник: РИА "Новости"

Астрахань, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

В нескольких районах Астраханской области в среду, 2 июня, прошла песчаная буря, она частично еще наблюдается в облцентре. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ГУМЧС России по региону.

Буря началась на территории Калмыкии, а затем пришла в Астраханскую область. Она уже была зафиксирована в Лиманском и Икрянинском районах, частично она наблюдается в областном центре.

Ранее Астраханский гидрометцентр предупреждал о шквалистом ветре в регионе, образовании пыльной бури на территории Астрахани и южных районов области, а также спрогнозировал дождь с грозами.

В прошлый раз пыльная буря пришла в Астраханскую область 19 мая.

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