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Метеоролог Вильфанд порекомендовал россиянам приобрести сомбреро

, 18:50 Источник: ТАСС

Метеоролог Вильфанд порекомендовал россиянам приобрести сомбреро
сомбреро, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал жителям страны ежедневно проверять прогноз ультрафиолетового излучения и при его высоком индексе не выходить на улицу "без сомбреро".

Роман Вильфанд уточнил, что если ультрафиолетовый индекс больше 6, то не следует с девяти до двух часов показываться на солнце. Метеоролог отметил, что существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым в таких условиях желательно надевать широкополую шляпу.

Эксперт добавил, что в России сомбреро не носят, однако, не исключил, что для сохранения здоровья можно приобрести такой головной убор. Вильфанд призвал с серьезностью относиться к рекомендации ВОЗ, поскольку ультрафиолетовое излучение негативно влияет на кожу, слизистую оболочку глаз и общее самочувствие человека.

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