Путин объяснил, с чем связаны ограничения на использование маткапитала

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2 июня 2021, 16:48 Источник: РИА "Новости"

женщина с детской коляской, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в среду, 2 июня, заявил, что все ограничения на использование материнского капитала связаны с недопустимостью злоупотреблений этими средствами.

В рамках встречи Владимира Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая выдвинула идею разрешить использовать материнский капитал для проведения ремонта жилья.

Глава государства в свою очередь заметил, что все ограничения, связанные с выплатой маткапитала, связаны лишь с попытками ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций с этими денежными средствами. Путин также заметил, что "можно подумать" над выдачей разрешения на использование материнского капитала для ремонта, однако обратил внимание, что критерии в данном случае очень размыты. "Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую", – уточнил российский лидер.

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