Аргументы Недели Общество 13+

Путин объяснил, с чем связаны ограничения на использование маткапитала

, 16:48 Источник: РИА "Новости"

Путин объяснил, с чем связаны ограничения на использование маткапитала
женщина с детской коляской, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в среду, 2 июня, заявил, что все ограничения на использование материнского капитала связаны с недопустимостью злоупотреблений этими средствами.

В рамках встречи Владимира Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая выдвинула идею разрешить использовать материнский капитал для проведения ремонта жилья.

Глава государства в свою очередь заметил, что все ограничения, связанные с выплатой маткапитала, связаны лишь с попытками ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций с этими денежными средствами. Путин также заметил, что "можно подумать" над выдачей разрешения на использование материнского капитала для ремонта, однако обратил внимание, что критерии в данном случае очень размыты. "Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую", – уточнил российский лидер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совет Федерации РФ на заседании в среду, 2 июня, одобрил закон, о бесплатном доведении газа до границ земельных участков граждан. Согласно документу, подключение к газу будет осуществляться за счет надбавок к тарифам на траспортировку газа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью