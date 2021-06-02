Девочку, пострадавшую при стрельбе в казанской школе, выписали из больницы в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2021, 16:26 Источник: РИА "Новости"

врач, pixabay.com

Девочка, пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходившая лечение в Москве, была выписана из клиники и 2 июня вернулась в Казань. Об этом сообщил представитель минздрава республики.

Известно также, что еще один ребенок, который пострадал в результате атаки на школу, был выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана.

В настоящий момент в федеральных клиниках остаются четыре ребенка и три взрослых человека. В стационаре ДРКБ сейчас продолжают лечение трое пациентов, состояние которых врачи оценивают как стабильное.

Напомним, нападение на школу в Казани было совершено 11 мая. Погибли семеро детей и две учительницы. Пострадали 24 человека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости