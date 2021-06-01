В Казани наградили десять учеников школы, где произошло нападение

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1 июня 2021, 21:20 Источник: СК РФ

школа в Казани, где произошла стрельба, Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Некоторые ученики гимназии №175 в Казани, где 11 мая произошло вооруженное нападение на детей и учителей, были награждены ведомственными медалями Следственного комитета Российской Федерации.

Церемония награждения состоялась по видеосвязи 1 июня под руководством главы СК Александра Бастрыкина. В мероприятии, которое было приурочено к Международному дню защиты детей, принимали участие первый заместитель и заместители председателя Следственного комитета России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства, а также региональных следственных органов.

Уточняется, что ученица 7-го класса гимназии №175 получила медаль СК "Доблесть и отвага", а еще девять учащихся были награждены ведомственной медалью "За высокую гражданственность".

Напомним, 11 мая в казанской школе произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство. 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв, а затем открыл стрельбу в учебном заведении. Жертвами нападения стали семеро детей и две учительницы, пострадали 24 человека. Молодой человек арестован, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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