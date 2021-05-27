Бастрыкин объяснил ситуацию с охраной в казанской гимназии, где погибли сотрудники и дети

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27 мая 2021, 12:47 Источник: РИА Новости

место памяти погибших в казанской гимназии, фото: Tatarstan President Press Office/Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло вооруженное нападение на сотрудников и учеников, организатором которого является 19-летний Ильназ Галявиев. Бывшему воспитаннику учебного заведения грозит пожизненный срок.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», - высказал он.

Напомним, что в мэрии Казани уже отвечали на вопрос, кто охранял гимназию, в которой произошла стрельба.

В результате вооруженного нападения 11 мая погибли девять человек, большинство из них дети, пострадали 24 человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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