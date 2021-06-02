Путин: выплаты по 10 тысяч рублей должны получить и семьи, в которых дети пошли в школу с 6 лет

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2 июня 2021, 15:50 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 2 июня, заявил, что выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и те семьи, в которых дети пошли в школу с шести лет.

В рамках совещания с членами правительства сегодня глава государства удостоверился, что изначальный проект указа о выплатах скорректирован и заявил, что поддержку могут в том числе получать семьи, где по заявлению родителей дети начнут учиться в школе с шести лет.

Владимир Путин обратил внимание на то, что в первоначальном тексте документа возможность получить выплату в размере 10 тысяч рублей была предусмотрена лишь для семей, детям в которых шесть лет исполнилось до марта 2021 года.

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