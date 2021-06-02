Россияне раскритиковали предложение ввести в стране отцовский капитал

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2 июня 2021, 10:43 Источник: URA.RU

отец, фото: pixabay.com

Российские пользователи прокомментировали предложение члена Общественной палаты Сергея Рыбальченко ввести в стране отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. На эту сумму смогут претендовать мужчины при рождении трех и более детей в одной семье.

Комментаторы оказались недовольны новой идеей. Одни не поняли, «за какие это заслуги» мужчины должны получать отцовский капитал, «они же не рожают», другие призвали российские власти сначала увеличить пенсию «бабушкам и дедушкам».

Однако нашлись и те, кто поддержал инициативу, отметив, что давно ждали таких выплат.

«Отцы, воспитывающие детей без матери, есть. Пусть и выплаты будут!» - пояснил один из пользователей.

Некоторые начали придумывать новые шутки: «Еще в советское время был. Назывался «заначка».

Россияне не исключили и экономические риски для страны в данном предложении.

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