Экономист Никита Масленников оценил предложение о введении отцовского капитала

Экономист Никита Масленников, комментируя предложение общественника Сергея Рыбальченко о введении отцовского многодетного капитала, заметил, что любые меры поддержки привлекают большое внимание.
Масленников пояснил, что важна конкретика. Необходимо внимательно рассмотреть критерий многодетности. По словам экономиста, "три — ещё можно считать многодетными, но профессионалы считают от четырёх и выше".
Масленников рассказал в беседе с RT, что идея отцовского капитала давно циркулирует. Он подчеркнул, что для принятия подобных мер поддержки "необходимо чётко знать, какая это категория людей".
Экономист пока не знает, сколько в России многодетных отцов, поэтому затруднительно сказать, сколько потребуется денег и подъёмно ли это для государства. Масленников предполагает, что это не сотни миллиардов рублей, а достаточно скромные суммы, и для бюджета страны это не будет чересчур сильным обременением. Экономист подчеркнул, что необходимый эффект будет достигнут только "при чёткой стопроцентной ясности и адресности".
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