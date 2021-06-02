«Обещаешь - выполняй. Или не иди на следующий срок». Депутата-фигуристку Роднину поймали на обмане избирателей

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2 июня 2021, 14:18 Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество

Фото: cоцсети

Депутат-фигуриста Роднина похвалилась, что подведены итоги праймериз Единой России в Московской области. И, конечно, Ирина Константиновна его выиграла. Вот только читатели сразу же поймали ее на лжи, а точнее на невыполненных обещаниях.

«В 2016 году Ирина Роднина шла в думу по Дмитровскому округу и обещала построить в Дубне каток. За пять лет он так и не появился. В 2021 году Ирина Роднина снова идет в думу и снова обещает построить в Дубне каток. Как вы думаете, какой будет результат?», - написал Илья Барабанов.

Роднина попыталась оправдаться, якобы долго утверждали генплан, да и вообще никаких обещаний не было, но это не убедило гневных читателей. Тем более, что фигуристка позволила себе назвать своих оппонентов «комарами».

«Немного математики. Кандидат в депутаты обещал, что сможет построить каток за 5 лет. Почти 4 года не мог подать заявку на строительство из-за отсутствия Генплана. Вопрос: что делал депутат целый год?», «Так может, имея такую шикарную «отмазку», стоило что-нибудь более грандиозное понаобещать? Зоопарк инопланетных животных, например? Всё равно же потом можно сослаться на отсутствие генплана», «Неуважаемая, вы пять лет тупо просиживали штаны за немалые деньги и прочие плюшки. Вы из бюджета столько всего получили, что на одну вашу зарплату в Дубне не только каток построить можно было», - это еще самые мягкие ответы пользователей Родниной.

В итоге подписчики написали, что запомнится людям не как прославленная фигуристка, а как депутат, поддержавший инициативы по повышению пенсионного возраста и подготовкой поправок в Конституцию.

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