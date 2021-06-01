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1 июня 2021, 10:07 Источник: Новая газета, Фонтанка

Фото: cоцсети

Петербуржцам пришли SMS с благодарностью за участие в праймериз «Единой России». Они утверждают, что не голосовали и даже не регистрировались на сайте для голосования.

«Спасибо за ваш голос на праймериз. Ваш депутат, Евгений Марченко», — говорится в рассылке. Он победил, набрав почти 27 тысяч голосов. «В реальности я не голосовала за данного кандидата. Так мой голос увели в пользу человека, которого я впервые вижу. Это беспредел. Сама я живу в Выборгском районе, прописана в Кировском», — рассказала одна из жительниц Питера, получившая подобное СМС.

Однако сам единоросс утверждает, что рассылка — «спам» и «месть» конкурента. По моему мнению, этим занимается команда проигравшего кандидата Антона Мороза, который таким образом хочет напакостить — отомстить за поражение. Он пытается использовать свои грязные методы, опробованные в строительном бизнесе, в политической жизни нашего великого города», - передал слова Марченко его пресс-секретарь.

Также он уверил, что его команда никаких СМС-рассылок не делала и предложил пользователям не обращать внимание на спам.

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